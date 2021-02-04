中共洛阳市委办公室关于聘任第二届市委法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构的通知

经市委同意，聘任冯举等10名同志为第二届市委法律顾问，张景峰等20名同志为第二届市委法律专家库成员，市中级人民法院研究室等8个研究机构为第二届市委法律咨询机构，聘任期限自2021年5月至2024年5月。

经市委同意，聘任冯举等10名同志为第二届市委法律顾问，张景峰等20名同志为第二届市委法律专家库成员，市中级人民法院研究室等8个研究机构为第二届市委法律咨询机构，聘任期限自2021年5月至2024年5月。市委法律顾问、法律专家库成员、法律咨询机构的组织联络和日常管理服务工作，由市委办公室法规科(市委法律顾问室)负责。

第二届市委法律顾问名单

姓名 工作单位

冯举 河南财经政法大学

王玉辉 郑州大学

杨连专 河南科技大学

杨艺红 河南科技大学

郭国坚 河南科技大学

孙霞 洛阳师范学院

张广修 中共洛阳市委党校

王洲 中共洛阳市委党校

王红举 河南大鑫律师事务所

杨新涛 河南先为律师事务所