中共洛阳市委办公室关于聘任第二届市委法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构的通知

经市委同意，聘任冯举等10名同志为第二届市委法律顾问，张景峰等20名同志为第二届市委法律专家库成员，市中级人民法院研究室等8个研究机构为第二届市委法律咨询机构，聘任期限自2021年5月至2024年5月。
经市委同意，聘任冯举等10名同志为第二届市委法律顾问，张景峰等20名同志为第二届市委法律专家库成员，市中级人民法院研究室等8个研究机构为第二届市委法律咨询机构，聘任期限自2021年5月至2024年5月。
经市委同意，聘任冯举等10名同志为第二届市委法律顾问，张景峰等20名同志为第二届市委法律专家库成员，市中级人民法院研究室等8个研究机构为第二届市委法律咨询机构，聘任期限自2021年5月至2024年5月。市委法律顾问、法律专家库成员、法律咨询机构的组织联络和日常管理服务工作，由市委办公室法规科(市委法律顾问室)负责。
第二届市委法律顾问名单
姓名 工作单位
冯举 河南财经政法大学
王玉辉 郑州大学
杨连专 河南科技大学
杨艺红 河南科技大学
郭国坚 河南科技大学
孙霞 洛阳师范学院
张广修 中共洛阳市委党校
王洲 中共洛阳市委党校
王红举 河南大鑫律师事务所
杨新涛 河南先为律师事务所
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