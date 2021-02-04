捐建爱心书屋 助力“书香洛阳”（我为群众办实事）

5月30日上午，市律师协会爱心书屋捐赠活动启动仪式在洛宁县长水镇中心小学举行，该协会捐建的首个“律师爱心书屋”落户该校。

5月30日上午，市律师协会爱心书屋捐赠活动启动仪式在洛宁县长水镇中心小学举行，该协会捐建的首个“律师爱心书屋”落户该校。

这次公益活动是市律师协会结合党史学习教育，开展“我为群众办实事”的一项具体内容。市律师协会发出活动倡议书后，全市60余家律师事务所踊跃报名参加。

“我们接到相关捐建申请后，经过实地调查，对符合捐建要求的学校及时捐建，每年拟捐建10所到12所学校。根据学校规模、学生人数等，按照教育部推荐的图书目录，为每所学校捐赠500册到1000册图书。”市律师协会副会长左鑫介绍。

“市律师协会一直致力于公益事业，在新一届机构中，专门设立了公益和法律援助委员会，进一步带领和引导律师事务所和律师积极参加形式多样的公益活动。”市律师协会会长杨新涛介绍，市律师协会将把在偏远乡村学校捐建爱心书屋作为主打公益项目，让乡村儿童“有书读、读好书”，培养他们多读书、读好书的良好习惯，助力“书香洛阳”建设，帮助乡村儿童加大阅读量、享受精神食粮。(记者 申利超 通讯员 孙丽娟 文/图)