昨日，第二届市委法律顾问聘任会议举行，深入学习习近平法治思想，传达贯彻市委常委会会议关于市委法律顾问工作指示要求，向市委法律顾问代表颁发聘书。 昨日，第二届市委法律顾问聘任会议举行，深入学习习近平法治思想，传达贯彻市委常委会会议关于市委法律顾问工作指示要求，向市委法律顾问代表颁发聘书。 市委常委、秘书长王军在讲话中指出，建立市委法律顾问制度，是深入贯彻习近平法治思想的具体举措，是提高依法执政、依法决策水平的客观需要，是推进治理体系和治理能力现代化的有效途径。市委法律顾问队伍要增强责任感使命感，更好发挥主观能动性，找准工作结合点，在开展决策咨询课题、审核规范性文件等方面持续深入用力，在宣传市委决策部署、防控决策风险、协助党委政府处理涉法事务等方面积极探索研究，更好履职尽责；要深度聚焦市委关注重点和决策实际需要，围绕群众急难愁盼、防范化解重大风险等，提意见、出主意、谋良策；要把握提升的着力点，更求“实”、更讲“效”、更重“新”、更善“统”，提高决策咨询的实用性、时效性，为市委提供更高质量的法律法规服务。市委办公室作为市委法律顾问工作的管理和服务部门，要当好“调度室”，坚持以管促建，畅通信息沟通渠道，加强工作谋划，完善制度机制，扎实搞好服务，推动法治洛阳建设取得新突破。（记者 孙小蕊）