全省脱贫攻坚先进集体、国网洛阳供电公司：照亮乡村振兴之路（脱贫攻坚 英雄赞歌）

近日，伴随着北汝河两岸风景越发秀丽，嵩县黄庄乡三合村迎来了一批又一批写生观摩的客人。

国网洛阳供电公司工作人员在三合村

（资料图片）

近日，伴随着北汝河两岸风景越发秀丽，嵩县黄庄乡三合村迎来了一批又一批写生观摩的客人。

经济要发展，电力要先行。从大山深处“一场大雨来，要啥都没啥”的贫困村，到远近闻名游客络绎不绝的“手绘小镇”旅游综合体，三合村的嬗变离不开电力支持。国网洛阳供电公司除了为其积极引入产业，更围绕电力基础设施建设展开攻坚。据统计，5年来，该公司累计向嵩县投入电网建设资金5.15亿元，配网投资总额位居全市第一，为助力深度贫困县脱贫攻坚、服务乡村振兴发展提供了坚强电力保障。

在“十三五”期间，国网洛阳供电公司贫困地区电网投入达到37.7亿元，超额完成专项方案确定的21.7亿元目标。通过开展贫困地区电网“三年攻坚、两年提升”，该公司共完成6个贫困县、503个贫困村、225个深度贫困村电网脱贫改造，1019眼机井和88个易地搬迁小区电网配套建设，实现“户户通电率”“村村通动力电率”两个100%。

“如今有幸获得全省脱贫攻坚先进集体，我们将继续奋斗，继续为乡村振兴提供澎湃动力！”国网洛阳供电公司负责人表示。

面向“十四五”，该公司将继续投资用于提升改造农村电网，坚持电网发展与乡村振兴“四个协同”，逐步实现城乡供电服务均等化，加速推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，持续照亮乡村振兴之路。（记者 陈曦 通讯员 张静 石亚博）