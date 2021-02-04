洛阳今天多云转阴天 部分地区有强对流天气

今天多云转阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏南风转西北风2级到3级，气温20℃到37℃。

烈日炎炎，麦浪滚滚。时值“三夏”时节，全市小麦陆续成熟进入收获期，农民朋友正在抢天夺时、抢收抢种，确保小麦颗粒归仓、丰产丰收。

昨日，洛阳市气象服务中心发布夏收夏种气象服务专报称，预计今天受蒙古冷涡东南移影响，午后至夜间我市大部分地区将出现强对流天气；其他时间天气晴好，风力较大。未来三天天气条件总体适宜小麦收获。

生产建议：利用晴好天气，及时收获、晾晒，同时做好夏种工作，积极抢墒播种秋作物，播种后因旱出苗困难的，建议浇灌蒙头水并做好田间管理工作。密切关注天气变化，积极做好雷雨、大风等强对流天气的防范工作。做好麦收后的秸秆还田工作，严禁焚烧秸秆，以免引起火灾和空气污染。

来看看今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受冷涡后短波槽影响，预计今天多云转阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏南风转西北风2级到3级，气温20℃到37℃；明天，阴天转多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，西北风逐渐增大到4级至5级，气温17℃到32℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)