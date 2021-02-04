洛阳市纪委监委出台《暂行办法》 有这些情形将被追责

洛报融媒记者从洛阳市纪委监委获悉，《洛阳市纪检监察机关优化营商环境激励担当与责任追究暂行办法》(下称《暂行办法》)于日前印发，明确了可进行减责或免责的4类情形和进行责任追究的12类情形，激励党员干部担当作为，维护市场主体合法权益，推动构建亲清政商关系。

洛报融媒记者从洛阳市纪委监委获悉，《洛阳市纪检监察机关优化营商环境激励担当与责任追究暂行办法》(下称《暂行办法》)于日前印发，明确了可进行减责或免责的4类情形和进行责任追究的12类情形，激励党员干部担当作为，维护市场主体合法权益，推动构建亲清政商关系。

《暂行办法》共四章20条，明确指出激励担当与责任追究坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，实事求是、客观公正，失责必问、问责必严，权责一致、错责相当的原则。

在激励担当方面，《暂行办法》明确，坚持“三个区分开来”，倡树宽容失误、激励担当的鲜明导向，对在支持企业发展、帮助企业解困过程中，党规党纪法规没有明令禁止，存在不可抗力、难以预见因素，因缺乏经验、先行先试出现的失误，为推动发展无意过失的，应当区别对待，落实容错纠错机制。

《暂行办法》除了强调打击诬告陷害行为，给受到错告诬告的党员干部及时澄清正名外，还对可按程序进行减责或免责的情形进行了明确——

●在涉及优化营商环境工作的集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的；

●在涉及优化营商环境工作决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的；

●及时主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生，未牟取私利的；

●其他符合减责或免责情形的。