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我省推出电子驾驶证、电子行驶证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.01 21:03

　　1日，记者从市交警支队获悉，为深入贯彻河南省政府“放管服”改革工作有关要求，进一步为群众提供便利，省公安厅推出电子驾驶证、电子行车证，作为实体证件的补充，在特定情形下与纸质证照具有同等法律效力。

　　市民可下载“电子证件”App或使用“电子证件系统”微信公众号、小程序，注册登录后，系统会自动生成与注册用户实体证照相对应、相一致的电子身份证、电子驾驶证、电子行驶证等电子证照及相应的二维码。市民也可以在“豫事办”App或在支付宝搜索“豫事办”小程序，进入“我的”页面，点击“我的证照”，即可查看电子身份证、电子驾驶证、电子行驶证等电子证照及相应的二维码。

　　据了解，我省电子驾驶证、电子行驶证，作为实体证的补充，在特定情形下与纸质证照具有同等的法律效力。例如，市民在省内遇到交警部门执勤执法，如果未携带纸质的驾驶证、行驶证，可向民警出示电子证照。民警通过平台专用验证模块，扫码识别电子证照信息，如能够准确无误核验显示证照信息，确定所示电子证照真实有效，会对市民“未随车携带机动车驾驶证、行驶证”的交通违法行为免予处罚。但是，如果民警需要进一步对当事人采取行政强制措施或作出其他行政处罚的，电子证照不再继续适用，应当按照相关法律法规执行。

　　需要注意的是，我省推出的电子驾驶证、行驶证，是我省自行开发的系统，仅限发证机关为河南省内的驾驶人和机动车使用。目前，全国统一的电子驾驶证系统正在天津、成都、苏州三个城市试点，待全国统一的电子驾驶证系统在全国推广时，我市交警部门将第一时间对外发布相关变化内容。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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