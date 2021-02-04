洛阳开展考点专项监督检查 保障中高考期间卫生安全

6月1日上午，洛阳市卫生健康执法支队监督员走进城市区高考考点，对考点的传染病防控工作、饮用水以及教学环境卫生安全情况进行专项检查，各县区执法人员还对考点周边宾馆卫生环境开展检查。
6月1日上午，洛阳市卫生健康执法支队监督员走进城市区高考考点，对考点的传染病防控工作、饮用水以及教学环境卫生安全情况进行专项检查，各县区执法人员还对考点周边宾馆卫生环境开展检查。
6月1日上午，洛阳市卫生健康执法支队监督员走进城市区高考考点，对考点的传染病防控工作、饮用水以及教学环境卫生安全情况进行专项检查，各县区执法人员还对考点周边宾馆卫生环境开展检查。
中高考期间，我市将加大卫生监督执法力度和巡查频次，确保考生顺利平安开考。(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 韩蕾 王凯)
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