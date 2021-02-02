洛阳这对黑天鹅夫妇一窝孵化7只宝宝 孵化率100%【视频】

“啾啾啾”，6月1日，在洛阳市从政坊游园水系里，七只约一个月大的黑天鹅宝宝身披灰色绒毛，在黑天鹅夫妇的精心呵护下，欢快地在水里嬉戏玩耍。

黑天鹅守护7只天鹅宝宝

“啾啾啾”，6月1日，在洛阳市从政坊游园水系里，七只约一个月大的黑天鹅宝宝身披灰色绒毛，在黑天鹅夫妇的精心呵护下，欢快地在水里嬉戏玩耍。

“这是一对功勋夫妇，一窝产下7个蛋，且全部成功孵化。”从政坊游园动物管理部技术员李天平介绍，这对黑天鹅夫妇孵化率达到100%，在园里较为罕见。

亲亲我的宝贝

100%孵化率靠啥？据饲养员陆兵兵观察，这对黑天鹅夫妻对自己的后代特别重视，从搭窝到孵化全过程都十分用心。先从搭窝来看，就能看出来这对黑天鹅夫妻的用心程度。

一般黑天鹅会选用树枝、蒲草等搭窝，有些黑天鹅搭窝比较随意，找一些杂草随便一摞，就直接当成窝来用。这对黑天鹅夫妻把窝建在树下，紧临着水边，既安静又有一定的隐蔽性。再看这窝的结构，窝下层铺着一层层树枝，起到支撑和通风作用，上层铺上密密的蒲草，又松又软，整个窝又高又大又圆，堪称天鹅窝中的“豪宅”。

可爱的天鹅宝宝

光有“豪宅”还不行，这对黑天鹅夫妇孵化时尽心尽力，片刻不离自己的蛋。黑天鹅孵化时警惕性极高，一旦察觉有风险，会立刻发出低吼声，喝退外来入侵者。“其他黑天鹅走到跟前才会叨，这对黑天鹅从大老远看见你，就要冲上来叨你。”陆兵兵将裤腿挽起，小腿处有一道伤痕，“之前叨了一口，现在还没好彻底。”