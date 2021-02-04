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洛阳一骑手骑电动车结婚 用低碳、环保方式记录爱情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.01 20:32

　　“我们结婚了！”1日上午10时许，顺丰同城骑手付嘉枫骑着电动车接到自己的新娘后，他们对着镜头幸福地喊出了这句话。

　　在他们的身后，是由30名骑手组成的电动车迎亲车队，与以往不同的是，今天，这些车上挂上了象征喜庆的红色气球。

　　“我们觉得这种迎亲方式不仅低碳、环保，还有着特殊的意义。”付嘉枫说，为了这次的婚礼，他已准备了许久，只希望为女友创造最美好、最难忘的回忆，“我觉得我做到了，我俩都觉得很幸福”。

　　一路上迎着大伙儿的目光、载着自己心爱的姑娘是什么心情？付嘉枫笑着说，特别青春、特别激动，“我骑着电动车走在路上，就感觉自己在幸福的路上越骑越远”。

　　市民陈先生是当天骑手电动车队中的一员，也是新郎的同事。他告诉记者，大家在微信群中得知新郎电动车迎亲的决定后，“一下子炸开了锅”，同事们都表示支持并踊跃报名，“这是我第一次以这样的方式参加婚礼，很新奇，也很为他们的爱情感动，以后我也想以这样的方式结婚”。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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