洛阳一骑手骑电动车结婚 用低碳、环保方式记录爱情

“我们结婚了！”1日上午10时许，顺丰同城骑手付嘉枫骑着电动车接到自己的新娘后，他们对着镜头幸福地喊出了这句话。

“我们结婚了！”1日上午10时许，顺丰同城骑手付嘉枫骑着电动车接到自己的新娘后，他们对着镜头幸福地喊出了这句话。

在他们的身后，是由30名骑手组成的电动车迎亲车队，与以往不同的是，今天，这些车上挂上了象征喜庆的红色气球。

“我们觉得这种迎亲方式不仅低碳、环保，还有着特殊的意义。”付嘉枫说，为了这次的婚礼，他已准备了许久，只希望为女友创造最美好、最难忘的回忆，“我觉得我做到了，我俩都觉得很幸福”。

一路上迎着大伙儿的目光、载着自己心爱的姑娘是什么心情？付嘉枫笑着说，特别青春、特别激动，“我骑着电动车走在路上，就感觉自己在幸福的路上越骑越远”。

市民陈先生是当天骑手电动车队中的一员，也是新郎的同事。他告诉记者，大家在微信群中得知新郎电动车迎亲的决定后，“一下子炸开了锅”，同事们都表示支持并踊跃报名，“这是我第一次以这样的方式参加婚礼，很新奇，也很为他们的爱情感动，以后我也想以这样的方式结婚”。