小手绘龙门 共庆儿童节

6月1日，“绽放的花儿”庆六一儿童绘画展在龙门石窟西北服务区展示中心开展。

6月1日，“绽放的花儿”庆六一儿童绘画展在龙门石窟西北服务区展示中心开展。

活动旨在通过儿童图绘龙门，图绘洛阳，让祖国的花朵们在感受龙门石窟古老文化的同时，了解龙门文化、洛阳文化、黄河文化，树立远大的理想，成长为中华民族伟大复兴的建设者和推动者。

本次画展共展出作品400余幅，这些充满童真的作品，或歌颂祖国山河，或反映时代新貌和变化发展，主题鲜明、形式多样、精彩纷呈。画展将持续至本月底。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 姜艺莎 文/图）