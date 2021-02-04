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小手绘龙门 共庆儿童节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.01 19:09

　　6月1日，“绽放的花儿”庆六一儿童绘画展在龙门石窟西北服务区展示中心开展。

　　活动旨在通过儿童图绘龙门，图绘洛阳，让祖国的花朵们在感受龙门石窟古老文化的同时，了解龙门文化、洛阳文化、黄河文化，树立远大的理想，成长为中华民族伟大复兴的建设者和推动者。

　　本次画展共展出作品400余幅，这些充满童真的作品，或歌颂祖国山河，或反映时代新貌和变化发展，主题鲜明、形式多样、精彩纷呈。画展将持续至本月底。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 姜艺莎 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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