庆六一，奥运冠军为洛阳山里娃送祝福【视频】

今天是六一儿童节，作为“冠军公益梦想行动”暨优秀运动员志愿服务进校园活动的一项重要内容，我国首个冬奥会冠军杨扬，奥运冠军孙甜甜等多名世界冠军为汝阳县第五实验小学学生专门录制了祝福视频，勉励孩子们在运动中学会坚强，努力追求卓越，将来报效国家。

今天是六一儿童节，作为“冠军公益梦想行动”暨优秀运动员志愿服务进校园活动的一项重要内容，我国首个冬奥会冠军杨扬，奥运冠军孙甜甜等多名世界冠军为汝阳县第五实验小学学生专门录制了祝福视频，勉励孩子们在运动中学会坚强，努力追求卓越，将来报效国家。

“冠军公益梦想行动”由冠军基金发起，旨在为优秀运动员搭建奉献社会的公益平台，发扬他们身上的体育精神与社会责任感，面向青少年儿童开展体育教育，激励更多孩子去实现自己的人生梦想。截至2020年底，已累计有近200多名运动员参与该公益项目。本次河南行是该项目2021年度的首期活动，得到了河南省内外30多名运动员的积极参与。