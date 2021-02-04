洛阳音乐之城文化工程助力乡村文化振兴

2021年6月1日国际儿童节，也是《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式实施的日子，由民建洛阳市委主办，伊滨区管委会、民建洛阳市委文化教育委、洛阳市音乐家协会、洛阳音乐产业集团承办，八音艺能和中佰咨询协办的“音乐助力乡村振兴”活动走进伊滨区李村镇袁沟村，为乡村小学的孩子们送去电钢琴、吉他、口琴等音乐器材和生动的公益音乐课堂。

2021年6月1日国际儿童节，也是《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式实施的日子，由民建洛阳市委主办，伊滨区管委会、民建洛阳市委文化教育委、洛阳市音乐家协会、洛阳音乐产业集团承办，八音艺能和中佰咨询协办的“音乐助力乡村振兴”活动走进伊滨区李村镇袁沟村，为乡村小学的孩子们送去电钢琴、吉他、口琴等音乐器材和生动的公益音乐课堂。

本次活动是“洛阳音乐之城文化工程”中的系列公益行动，旨在通过音乐的形式，丰富乡村文化生活，助力乡村文化振兴，在活动现场还举行了“音乐助力乡村振兴座谈会”，来自社会各界人士纷纷表示，要为乡村振兴事业而努力。 伊滨区政协工委主任高丽萍，民建洛阳市委专职副主委张颖政，洛阳市文联副主席陈花容，洛阳市音乐家协会主席姬丽娜，民建洛阳市委文化教育委主任秦爱花，洛阳职业技术学院副教授、洛阳市音乐家协会副主席张始终，民建洛阳市委文教委副主任、洛阳市音乐家协会副主席田华，伊滨区教体局局长陈建银，伊滨区李村镇政府副镇长梁晓月、八音艺能校长司武林，中佰咨询负责人刘东建等领导和嘉宾参加了本次活动。