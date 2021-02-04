当滞销樱桃遇上“古都夜八点” 三天销售一万多斤

“真没想到，短短三天时间，卖出去了一万多斤樱桃，真是给力！”近日，洛阳市新安县众赢合作社负责人、五头镇樱桃协会秘书长赵景鹏悬着的心终于落了下来。

“真没想到，短短三天时间，卖出去了一万多斤樱桃，真是给力！”近日，洛阳市新安县众赢合作社负责人、五头镇樱桃协会秘书长赵景鹏悬着的心终于落了下来。

新安是豫西地区最大的樱桃种植县域，樱桃种植面积八万多亩。新安樱桃产量大、品质优、成熟早，素有“中国樱桃之乡”的美誉。今年雨水丰沛，新安樱桃大面积丰收，这让果农们开心不已。然而，受天气影响，原本成熟期比市场樱桃提前一周以上的新安樱桃，今年晚熟了。这样一来，丰收的新安樱桃与大批市场樱桃同期上市，无法错峰销售，造成了一定程度的滞销。

“樱桃作为时令水果，保质期较短，如何快速销售成了摆在果农面前的难题。”赵景鹏说。