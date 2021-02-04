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有声《条例》我领学 ⒂丨《中国共产党统一战线工作条例》第十二章 统战部门自身建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2021.06.02 08:15

　　为庆祝中国共产党成立100周年，推动新时代洛阳统一战线工作高质量开展，自5月18日至6月17日，中共洛阳市委统战部将在全市范围内开展为期一个月的《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)新媒体宣传月活动。多样化学习《条例》内容，真正做到内化于心、外践于行。

　　以音频为媒，随时随地传播统战之声。为便于全市广大党员干部、统战成员和各界群众更好地学习贯彻《条例》，市委统战部录制《条例》音频版，供大家学习使用。

【点击聆听有声《条例》】

　　《条例》的学习对于全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益具有重要的影响作用，应充分学习和掌握，提高自身的思想道德素养。

　　本次《条例》活动的宣传形式新型化、学习方式多样化，期待在耳濡目染中把大家紧紧团结在一起，共同画出最大最美“同心圆”！
[ 责任编辑：李玉洁]
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