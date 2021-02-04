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发出控烟倡议 共建无烟环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.01 09:00

　　5月31日是第34个世界无烟日，当天上午，市卫生健康委员会、市爱国卫生运动委员会办公室等部门在周王城广场开展以“承诺戒烟，共享无烟环境”为主题的世界无烟日宣传活动。活动现场，志愿者向市民发出控烟倡议，号召广大市民从自身做起，强化禁烟意识，积极参与到控烟禁烟行动中来，自觉培育“不吸烟、不递烟、拒香烟”的文明风尚，共建健康无烟环境，共创健康、文明、卫生的城市名片，共享绿色、清新、幸福的生活方式。(记者 郭秩铭 通讯员 李新喜 摄)
[ 责任编辑：崔利利]
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