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关注残疾儿童 我们一直在行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.06.01 09:00

　　今天是儿童节，据市残联不完全统计，目前，我市有0岁至14岁持证残疾儿童5941人，他们比其他儿童更需要关注和关爱。针对残疾儿童，我市残联部门推出了多项关爱举措。

　　“关爱残疾儿童，我们要一直行动”

　　儿童节前夕，本报组织的征募小志愿者与残疾儿童联谊并奉献爱心的活动取得了圆满成功。爱心小志愿者与残疾儿童共聚一堂欢庆六一。

　　“关爱残疾儿童，我们要一直行动。”洛龙区张衡街小学校长杨四伟说，晚报组织的这次活动让残疾儿童感受到来自同龄人的关爱与温暖，很体贴；小志愿者们走近残疾儿童的生活，把对残疾儿童的爱心真正落实到实际行动中，很有实践意义。

　　杨四伟说，在日常教学中，教育工作者会为随班就读的残疾儿童送教上门，关爱他们成长，关注特殊家庭教育，努力让特教与普教双轨并行，让更多残疾儿童得到关爱。

　　多举措救助残疾儿童

　　5月31日，记者从市残联获悉，针对残疾儿童，我市残联部门推出了多项关爱举措，对具有我市户籍或居住证且符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，这也是我市残联部门今年的重要工作之一。

　　市残联今年全年将救助0岁至6岁残疾儿童不少于1040人，在基本实现有需求的残疾儿童应救尽救基础上，鼓励各县(区)残疾儿童康复救助根据当地实际情况提标扩面，从小龄儿童到大龄儿童逐步推行，切实推动残疾儿童实现尽早发现、尽早诊断、尽早治疗、尽早康复。

　　就学有补助，提升特教发展水平

　　我市各级残联部门将继续对学前教育阶段、义务教育阶段、高中教育阶段残疾人学生和当年考入国内全日制大专以上的残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生进行就学补助。

　　记者从市教育局基教科获悉，今年我市要继续实施第三期特殊教育提升计划，进一步完善特殊教育保障体系，推动落实《关于进一步加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的实施意见》，完善残疾人教育专家委员会运行机制，做好控辍保学各项工作，巩固适龄残疾儿童少年义务教育水平。(记者 冯莹雅 通讯员 崔婕)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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