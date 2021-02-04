全省脱贫攻坚先进个人、伊川县张奇庄村党支部书记田圣卫——振兴路上还要继续加油干（脱贫攻坚 英雄赞歌）

“再过两天，村里所有断头路将全部打通，水泥硬化路通到家家户户大门口。”5月29日上午9时许，在伊川县平等乡张奇庄村，混凝土搅拌机轰隆作响，工人手持震动碾压机修整路面，一派繁忙景象，既是现场总指挥又是工人的田圣卫早已是满头大汗。

田圣卫在村里的中药材种植基地检查瓜蒌

“再过两天，村里所有断头路将全部打通，水泥硬化路通到家家户户大门口。”5月29日上午9时许，在伊川县平等乡张奇庄村，混凝土搅拌机轰隆作响，工人手持震动碾压机修整路面，一派繁忙景象，既是现场总指挥又是工人的田圣卫早已是满头大汗。

今年49岁的田圣卫是张奇庄村的“当家人”，“凡事冲在第一线”是他对自己的要求。近年来，张奇庄村根据村情、群众意愿和市场需求，大力发展中药材种植特色产业，趟出了一条种植产业富民路，让村民的日子越过越红火。

2019年9月，张奇庄村成为我市首个“三变改革”试点村，推动农村资源变资产、资金变股金、农民变股东，激活农村发展活力，持续壮大集体经济。去年，张奇庄村集体经济更是实现了年收入33万元，实实在在提升了农民的获得感。

如今的张奇庄村，产业兴、村庄美、道路宽、村民富，里里外外都发生了巨大变化。“荣誉是鞭策，要一如既往撸起袖子加油干。”田圣卫说，下一步，村里要把脱贫攻坚精神发扬好，把基层党组织建设好，把乡村产业发展好，把群众精气神凝聚好，让张奇庄村的各项事业都蒸蒸日上、走在前列。(记者 郭学锋 通讯员 李德伟 文/图)