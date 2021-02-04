刘宝：北魏巨富出市井 (洛阳古代商人)

在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。

在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。历史上，洛阳长期有“治产业，力工商”的传统，涌现出不少富商巨贾，也有人因替国分忧而名垂青史。现在，我们就来一睹他们的风采。

古代市井

在古代，商人的地位普遍不高。如《史记》中记载，汉高祖刘邦就规定，“贾(gǔ)人不得衣丝乘车，……市井之子孙亦不得仕宦为吏”。

西汉重农抑商，如果不是汉武帝长期用兵，财政匮乏，商人出身的桑弘羊、卜式很难身居高位，为国效命。当然，后人也很难复制他们的成功。

历史进入东汉，洛阳既是国都，又是丝绸之路的东方起点，商业氛围更加浓厚。东汉学者王符在《潜夫论》中说，当时的洛阳城中，商人的数量已是农夫的10倍。他们拥有的财富不计其数，朝廷对他们也比较放任。

东汉末年，天下三分。待西晋统一中国，洛阳商业再度繁荣，只是八王之乱很快爆发，终结了西晋王朝的短暂统治。

公元493年，北魏迁都洛阳，后又大规模扩建宫室。杨衒之在《洛阳伽蓝记》中记载，当时洛阳市井中有个人名叫刘宝，他凭借过人的头脑，很快成为商人中的佼佼者。

所谓市井，也就是古人经商的场所。春秋时期，齐相管仲对齐桓公说：“昔圣王之处士也，使就闲燕；处工，就官府；处商，就市井；处农，就田野。”他认为士农工商为国之四民，并无高低贵贱之分。后来，人们也以市井指代商人。

唐人尹知章对“市井”一词进行过专门考证。他认为：“立市必四方，若造井之制，故曰市井。”这里的井非水井，而是四四方方的井形块，类似商、周时期的井田制。

为便于管理，古代的市井通常都有围墙，并在东西南北四面设门，由专人掌管钥匙，定时开放。

北朝民歌《木兰诗》中说，花木兰要替父上战场，出发前的准备是“东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭”。不少人认为花木兰去了四个不同的市场，跑了很多冤枉路。其实，她可能只是绕着一个市场走一圈，就把事情办完了。

北魏洛阳城富商云集，市井规模很大。杨衒之认为，刘宝在其中“最为富室”。这个刘宝究竟是做什么生意的？