全省脱贫攻坚先进集体汝阳河西社区党支部——美丽河西迎来小康“艳阳天”（脱贫攻坚 英雄赞歌）

汝阳县城关镇河西社区河流蜿蜒，成为白鹭的栖息地，环境格外宜人。2016年以来，该社区党支部以党建为引领推进脱贫攻坚工作，形成“以上率下、党员示范、群众争先、团结齐心”的干事创业的良好氛围，多次被评为先进基层党组织。在扶贫政策方面落实精准，因户施策、一户多策，脱贫路上不落一人。2018年年底，该社区实现整体脱贫，迎来小康“艳阳天”。

河西社区白鹭家园广场（资料图片）

汝阳县城关镇河西社区河流蜿蜒，成为白鹭的栖息地，环境格外宜人。2016年以来，该社区党支部以党建为引领推进脱贫攻坚工作，形成“以上率下、党员示范、群众争先、团结齐心”的干事创业的良好氛围，多次被评为先进基层党组织。在扶贫政策方面落实精准，因户施策、一户多策，脱贫路上不落一人。2018年年底，该社区实现整体脱贫，迎来小康“艳阳天”。

近年，河西社区持续推进绿化、亮化、美化“三化”工程，打造了乡风文化走廊、白鹭家园广场、廉政文化大院、小杜沟民宿文创基地；扎实开展移风易俗、文明乡风等精神文明创建活动，举办了有地方特色的饺子宴、中秋宴，开展了星级文明户、优秀共产党员家庭、五美庭院和“好媳妇”“好公婆”等评选活动。如今，河西社区基础设施完善，道路、电网等全村通达，公共服务体系完善，便民服务站、文化广场、标准化卫生室、老年幸福院、廉政文化大院等作用发挥良好。

河西社区党支部书记张聚才说，下一步，社区将以香菇、花椒、中草药、核桃、柿子等特色产业发展为依托，大力发展沟域经济，利用发展集体经济扶持资金投资民俗文化旅游产业，拉长全村产业发展链条，实现产业发展和群众增收共同开花结果。（记者 李岚）