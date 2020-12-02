驾驶人考试多项新规今起实施　C2驾驶证考试取消“坡道定点停车和起步”

根据公安部出台的公安交管“放管服”12项便利措施要求，小型自动挡汽车驾驶证(C2驾驶证)考试内容有所调整，取消“坡道定点停车和起步”项目。记者从市交警支队驾管所了解到，目前我市已完成相关考试系统和考场调整，市民从今日起可享受到这项政策红利。

工作人员在考场新增引导标线

根据公安部出台的公安交管“放管服”12项便利措施要求，小型自动挡汽车驾驶证(C2驾驶证)考试内容有所调整，取消“坡道定点停车和起步”项目。记者从市交警支队驾管所了解到，目前我市已完成相关考试系统和考场调整，市民从今日起可享受到这项政策红利。

我市提前完成C2考试内容调整的准备工作

市交警支队驾管所相关负责人介绍，在公安交管“放管服”12项便利措施出台后，市交警支队驾管所马上根据相关规定，对小型自动挡汽车驾驶证考试内容进行调整。

“我们提前对全市小型自动挡汽车科目二考试的系统进行了升级调整，从后台取消了‘坡道定点停车和起步’项目，将考试项目从5项减少为4项。”该负责人说，在市机动车驾驶人综合考试中心、邙山考场等，工作人员对小型自动挡汽车科目二考试线路进行了调整，新增了引导标线和引导牌，以方便小型自动挡汽车科目二考试考生正确进入调整后的考试线路。

我市针对小型自动挡汽车科目二考试调整的各项准备工作已提前完成，从今日起，市民参加小型自动挡汽车科目二考试，不用再考“坡道定点停车和起步”项目。

多项考试程序得到优化

根据公安交管“放管服”12项便利措施要求，市交警支队驾管所对小型自动挡汽车驾驶证考试、增驾大中型客货车准驾车型的考试程序进行了优化。

从今日起，市民申请小型自动挡汽车驾驶证，在通过科目一考试后，预约参加科目三考试的间隔时间从以前的30日缩短为20日；市民申请增驾大中型客货车准驾车型时，在通过科目一考试后，预约参加科目三考试的间隔时间由40日调整为30日。

此外，从今日起，小型汽车驾驶证异地分科目考试的考试地由变更1次调整为不超过3次。

“以往，市民在完成小型汽车驾驶证某一科目的学习后，有1次将考试地点变更到外地的机会，但需要在外地通过考试后，才能将下一个科目的考试地点变更回来。现在，市民将考试地点变更到外地，如果考试不通过，还有机会再将考试地点变更回来。”市交警支队驾管所相关负责人说。

老年人办理业务，将享受更多便民服务

根据公安交管“放管服”12项便利措施要求，方便老年人办理交管业务，市交警支队驾管所还在全市驾驶人考试考场和业务窗口，专门开辟了老年人报名、考试绿色通道，为老年人提供面对面的贴心服务。

老年人在各考场、业务窗口可享受优先办理业务、优先进入考场排号候考的服务。市交警支队驾管所还会安排工作人员对老年人提供引导、单独详细考前讲解及心理疏导等便民服务，帮助老年人顺利办理驾考业务。

另外，市交警支队驾管所在各考场和业务窗口，还为老年人配备有老花镜、应急医药箱(有速效救心丸、复方丹参滴丸等药品)等，供老年人使用。（记者 郭秩铭 通讯员 刘辉 文/图）