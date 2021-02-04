【河洛党史故事】英雄少年李元寨

1944年，侵华日军进入偃师。同年，府店镇安乐村的少年李元寨加入了当地抗日儿童团。

1944年，侵华日军进入偃师。同年，府店镇安乐村的少年李元寨加入了当地抗日儿童团。

当年12月的一天，李元寨同村中几个大人去距安乐村不远的口孜村担菜，还没进村，就听见枪声传来。原来，部分日军在口孜村与该村民兵交火。

他们迅速回到安乐村组织了30多名民兵，准备增援口孜村。大家刚出村，就得到安乐村哨兵李天禄传来的消息：附近一个名叫碾道湾的地方，来了一队日军。民兵们一拥而上，拿着刀枪奋力杀向敌人。日寇军官趁乱带着翻译和两名士兵逃走，李元寨与民兵们穷追不舍。

追击中，15岁的李元寨跑在最前面，很快接近了日寇军官。日寇军官准备最后一搏，但他还没来得及端枪，李元寨就手持砍刀冲了过去。对方虽及时躲开，但棉袄被划开了一个大口子。李元寨又赶忙从后面将其死死抱住。

民兵们赶上来，顺势将其压倒在地，在其他人的帮助下，身材较小的李元寨从敌人身下爬了出来，勇敢地从地上捡起砍刀，朝着敌人脖子连砍三刀。不料，敌人趁乱拉响了腰间的手榴弹，李元寨同其他几名民兵倒在了血泊中。

随后，受伤的几个人被安排在八路军战地医院抢救，李元寨被救了过来。

这场战斗被称为碾道湾战斗，被李元寨亲手杀死的日寇军官名叫梅协，时任日军联队队长。该人曾在卢沟桥、汉口战役中对中国人民犯下滔天罪行。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）