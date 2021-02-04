洛阳举行“从小学党史 永远跟党走”主题展示活动

“百灵鸟，从蓝天飞过……”昨日下午，在优美的旋律中，洛阳市东升第二小学的小演员们身披鹅黄色羽裳，时而旋转，时而振臂飞舞，将一首《我爱你，中国》演绎得引人入胜。

“百灵鸟，从蓝天飞过……”昨日下午，在优美的旋律中，洛阳市东升第二小学的小演员们身披鹅黄色羽裳，时而旋转，时而振臂飞舞，将一首《我爱你，中国》演绎得引人入胜。

当天，“从小学党史永远跟党走”——洛阳市大中小幼党史学习教育主题思政课展示活动精彩上演。管乐合奏《歌唱祖国》《钢铁洪流进行曲》，情景剧《最好的未来》，戏曲联唱《童音豫腔颂党恩》，舞蹈《永不忘却》《盛世太平鼓》……演出现场，一个个精彩的节目赢得观众热烈的掌声，并引发强烈共鸣。

此次活动由市委宣传部、市教育局主办，来自洛阳师范学院、洛阳职业技术学院、洛阳市第五十中学、洛阳市实验幼儿园等全市10多所大学、中学、小学和幼儿园的师生代表同台献艺，为庆祝中国共产党成立100周年献上最诚挚的祝福。（记者 孟山 文/图）