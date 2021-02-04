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支持实训基地共建共享 推进更充分更高质量就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.01 08:34

　　昨日，国家发改委就业收入分配和消费司副司长郭启民率调研组来洛，就我市公共实训基地建设运营及促消费专项行动进展情况进行调研。

　　人社部指导中心二级巡视员王鹏等一同来洛。省发改委副主任支安宇，市领导王琰君、安颖芳、程相朝参加调研活动。

　　郭启民一行先后来到宜阳县公共实训基地、洛阳职业技术学院，重点了解实训基地社会培训效果、带动就业成效、经费投入和运营保障等工作开展情况，并同教职员工和参训学员面对面沟通交流，了解他们的学习、生活、就业情况及需求建议。

　　郭启民对我市实训基地建设运营情况和取得的社会效益给予充分肯定。他指出，技能培训是解决就业结构性矛盾的重要手段。各级地方政府要全力支持实训基地共建共享，广泛开展职业技能提升和转岗培训，为广大劳动者提供更高技能的个性化服务，不断推进更充分更高质量就业。要加强谋划，按照“就业导向、聚焦重点、共建共享、示范引领”的原则，加快形成布局合理、点面结合、精准有效、机制健全的公共职业技能培训基础设施网络，为巩固拓展脱贫攻坚成果、化解就业结构性矛盾、构建高质量现代化经济体系提供技能人才支撑。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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