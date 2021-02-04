出门最好带雨具！这两天洛阳午后多分散性阵雨雷阵雨

今天，多云间晴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏东风3级，气温20℃到33℃。

昨天，你那里下雨了吗？昨天下午，市气象台发布雷电黄色预警，预计当天下午到夜里，我市部分地区将有雷电活动，出现短时大风、冰雹及短时强降水等强对流天气。

在气象专家眼中，强对流天气是所有天气中最难预报的类型，因为它来得急、变化快，破坏力极大。随着夏季的到来，强对流天气又活跃起来，需要注意防范。

市气象台根据最新气象资料分析，我市短期内受蒙古冷涡底部短波槽影响，午后多分散性阵雨雷阵雨。今天，多云间晴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏东风3级，气温20℃到33℃；明天，多云转阴天，下午到夜里转阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏南风转西北风3级，气温21℃到33℃。

昨天，河南省气象服务中心发布我省6月短期气候趋势预测，预计未来11天至30天主要有4次天气过程，分别出现在：6月11日至12日，全省大部有小到中雨，豫南有中到大雨；6月19日至20日，全省有小到中雨，局部有大雨；6月24日至25日，全省有中雨，豫南部分地区有大雨；6月29日至30日，全省有中雨，豫东、豫南有大雨。

需要说明的是，本气候预测产品是河南省气候中心综合多个数值-统计模式结果来预测的，由于预测时间较长，具有一定的不确定性，仅供公众参考。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)