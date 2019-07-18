洛阳市为多家商场集中颁奖授牌

昨日，在全市零售业创新发展暨数智化转型工作培训会上，我市为8家品牌建设先进单位集中颁奖授牌。

昨日，在全市零售业创新发展暨数智化转型工作培训会上，我市为8家品牌建设先进单位集中颁奖授牌。 昨日，在全市零售业创新发展暨数智化转型工作培训会上，我市为8家品牌建设先进单位集中颁奖授牌。 其中，国家级绿色商场有洛阳泉舜购物中心、洛阳万达广场、洛阳王府井购物中心；省级品牌消费集聚区有新都汇购物公园、丹尼斯百货政和路店；省级平安商场有洛阳正大广场；市级平安商场有洛阳正大广场、洛阳王府井百货、大张孟津分公司。 近年，我市零售业创新转型成效初显，基本形成城乡互动发展、跨界融合发展、重点带动突破、消费强力支撑的格局。我市把促消费作为推动零售业创新发展的重要驱动，大力实施“五双”消费提力行动，打造“古都新生活”消费品牌，聚焦步行街、小店经济、品牌消费集聚区等热点，打造一批夜经济地标、步行街地标、智慧商圈地标；持续推动“老字号”企业优质产品进商场、进超市、进便利店、进步行街，带动消费回流，消费对零售业创新发展的支撑作用进一步凸显。 市商务局相关负责人表示，零售业是内贸流通的基础性行业，抓好零售行业，就是占据了内贸流通的“半壁江山”。下一步，我市将把培育大型零售企业放在突出位置来抓，充分发挥骨干带动作用，加快业态创新、模式创新和组织形式创新步伐。要加速优化发展环境，不断夯实行业发展基础，完善引导支持政策，破除现有制度障碍，着力为企业创新转型营造良好环境。