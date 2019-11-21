洛八办有一口老井 曾从中“淘出”百余件抗战文物

在老城区南关贴廓巷，有一座古朴典雅的清代院落，这是全国爱国主义教育示范基地——八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)。走进院落，这里的一砖一瓦都向我们讲述着曾经的革命岁月和红色故事。

丰富的红色教育资源，铸就了河洛大地鲜明的精神底色。为进一步用活用好红色资源，发挥好红色文化的精神力量，即日起，本网推出“红色印记——爱国主义教育基地巡礼”系列报道，带您走进洛阳市各地博物馆、红色遗址等，讲述革命文物背后的红色故事，弘扬革命精神，传承红色基因，凝聚起奋进新征程的强大精神力量。敬请关注。

在老城区南关贴廓巷，有一座古朴典雅的清代院落，这是全国爱国主义教育示范基地——八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)。走进院落，这里的一砖一瓦都向我们讲述着曾经的革命岁月和红色故事。

眼下，洛八办一些展馆正在提升改造，部分文物被临时移至二楼展厅展示。然而，自党史学习教育开展以来，每天仍都有大批的参观者来此接受革命传统教育。

“这里原是洛阳富商庄氏的宅院，始建于公元1831年。1932年2月，国民政府迁都洛阳，此院被征用。1938年10月至1942年2月，此院为八路军驻洛办事处所在地。1985年4月，这里成为纪念馆……”展厅里，一群学生正认真听讲解员讲述洛八办的故事。

洛八办建筑面积3330平方米，房屋129间，由东、中、西三座南北向三进院落组成。馆内现有馆藏文物千余件(套)，其中一级文物12件(套)。为了调起学生们的学习兴趣，讲解员通过讲述文物背后的故事，带大家“回到”曾经的峥嵘岁月。