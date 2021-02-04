明天起，儿童乘车不使用安全座椅属违法，如何处罚？洛阳交警说……

6月1日开始，新修订的《未成年人保护法》将正式实施，其中对儿童道路交通安全提出了新规定，儿童安全座椅的使用首次纳入全国性立法，揭开了儿童乘车安全法治时代的新篇章。

6月1日开始，新修订的《未成年人保护法》将正式实施，其中对儿童道路交通安全提出了新规定，儿童安全座椅的使用首次纳入全国性立法，揭开了儿童乘车安全法治时代的新篇章。

我市儿童安全座椅的使用情况如何？新法实施后，若儿童乘车未使用安全座椅，驾驶员将受到何种处罚？带着这些问题，记者进行了走访调查。

走访：购买儿童安全座椅的家长仅占受访人数的4成

您家的私家车上安装有儿童安全座椅吗？记者就此问题，在王府井南昌路店随机采访了数名家有12岁以下孩子的父母，结果显示，车内装有儿童安全座椅的家长人数仅占调查人数的4成。

“感觉没必要。”“车开慢点儿就行了，又不会急刹。”“太占车内空间了。”……这些成为多数家长没有购买儿童安全座椅的“理由”。

市民冯女士告诉记者，她有两个孩子，一个5岁，一个1岁，如果两个孩子都坐安全座椅，那么后排就基本就没有任何空间了，而且，以现在一个儿童安全座椅动辄一两千的价格来看，购买两个儿童安全座椅也是一笔不小的开支。

在问到是否注意新修订的《未成年人保护法》，将儿童安全座椅的使用首次纳入全国性立法，今后孩子乘车不使用安全座椅属违法行为这一问题时，多数家长表示“不太清楚”。

数据：儿童出行不乘坐安全座椅危害大

“在我们每年接收的病例中，其中有不少儿童伤害，都来自乘车时未使用儿童安全座椅。”东方医院急诊科医生黄希乐说，这类的损伤其实完全可以避免，只需要家长增强安全意识，在私家车上安装儿童安全座椅，并严格帮助孩子执行“凡出门必坐”这一准则。

据公安部交管局发布的数据，我国学龄阶段少年儿童伤亡的交通事故及死亡率均远高于欧美国家，儿童安全座椅的未普及是其中的重要原因之一。数据显示，发生车祸时，汽车内未安装儿童安全座椅情况下儿童交通事故的死亡率是安装了儿童安全座椅的8倍，受伤率是后者的3倍。