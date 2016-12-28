到2025年，洛阳市钨钼产业营业收入达到810亿元

日前洛钼集团发布业绩公告显示，今年一季度该企业营收约同比增长78.33%，实现归属于上市公司股东净利润同比增长124.82%，创2019年以来季度新高；四丰电子牵头实施的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”课题近日通过验收，产品批量供应国内，打破了国外对大尺寸溅射钼靶材核心技术的垄断。

日前洛钼集团发布业绩公告显示，今年一季度该企业营收约同比增长78.33%，实现归属于上市公司股东净利润同比增长124.82%，创2019年以来季度新高；四丰电子牵头实施的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”课题近日通过验收，产品批量供应国内，打破了国外对大尺寸溅射钼靶材核心技术的垄断。

钨、钼作为全球稀缺性的重要工业原料和战略资源，承载着世界高温材料、钢铁高端制造、军工航天等领域的未来。洛阳钨钼资源储量居全国前列，全市目前涌现以洛钼集团、龙宇钼业、高新四丰电子、洛阳金鹭等为代表的集矿山开发、采选、冶炼、钨钼深加工的一批行业龙头重点企业，并形成了涵盖矿产资源采选、冶炼、加工等环节相对完善、加工品种齐全的钨钼产业链条。

根据《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，在“十四五”期间，我市将加快建设洛阳栾川高端钨钼新材料产业园区、新安县国家钨钼材料产业基地，加快推动钨钼产业从资源优势向产业优势转型，力争到2025年，全市钨钼产业营业收入达到810亿元，年均增长率保持在7%以上。

对照产业链图谱，我市将围绕钨钼精深加工产品，不断拉长产业链条，聚焦纳米钨粉、纳米碳化钨粉、钨钼异形件等产品“延链”“补链”，聚焦溅射靶材等产品“强链”，聚焦硬质合金、刀具钻头等精深加工产品“强链”“补链”，做大做强钨钼产业。

围绕资源和矿山开采，积极开展钨钼资源战略找矿工作，加强现有钨钼矿山周边、深部“二轮找矿”，大力提高矿山采选工艺技术和装备水平，提高钨钼资源的综合利用水平，力争钨钼矿山总体采选综合回收率提高3个百分点，矿山共伴生元素综合利用率提高2个百分点。