“十四五”期间，洛阳将这样打造生物医药产业链

行业龙头奋力昂起，河南红日康仁堂中药配方颗粒生产基地项目于今年4月中旬正式投产，一期年产中药配方颗粒500吨、中药饮片1400吨；场域载体建设加速，作为“6+3+X”新型产业专业园区的重要组成部分，洛阳生物医药产业园已成立嵩县园区建设专班，目前入驻园区企业5家，在建项目4个。

行业龙头奋力昂起，河南红日康仁堂中药配方颗粒生产基地项目于今年4月中旬正式投产，一期年产中药配方颗粒500吨、中药饮片1400吨；场域载体建设加速，作为“6+3+X”新型产业专业园区的重要组成部分，洛阳生物医药产业园已成立嵩县园区建设专班，目前入驻园区企业5家，在建项目4个。

生物医药产业是我国确定的七大战略性新兴产业之一。经过“十三五”期间培育发展，目前我市生物医药产业已建成以现代中药、兽药疫苗、诊断试剂与设备、生物制造等为主体，多领域共同发展的产业体系，具体包括以普莱柯为代表的兽用疫苗和药品产业，以华荣生物为代表的医药中间体产业，以君山制药、红日药业为代表的中药饮片、中成药产业，以及以普泰生物为代表的诊断制剂产业，实现了产业发展规模效益“双提升”。去年全市生物医药产业实施重点项目23个，总投资33.3亿元。

根据《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，在“十四五”期间，我市将谋划建设以生物医药、中医药生产为主导产业的洛阳生物医药产业园，加快建设P3(生物安全防护三级)实验室，打造“一家龙头、多家配套、系列产品并销”的兽用药品产业链，完善“石油炼化—聚丙烯—短纤—熔喷布—口罩、防护服”医药卫材产业链条，加快高端医疗影像系统及智能化家用医疗器械产品的开发、设计和制造，力争到2025年，全市生物医药产业营业收入达到300亿元。

在具体推进中，我市将加强与行业顶尖研发机构、知名高校进行战略合作，补齐产业技术发展链条，围绕中药产业等五大领域发力，在优势领域内实现产业规模和技术水平新突破。