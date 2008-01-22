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3类医用耗材平均降幅76.69%！洛阳医保部门牵头集采 惠及全省群众
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.31 20:57

　　无针输液接头-机械阀单个从32.04元降至3.63元，国产留置针贴每片从2.20元降至0.29元……5月31日上午，豫西南区域联盟医用耗材联合带量采购信息公开大会在洛阳举行，患者就诊时常用的三类输液配套医用耗材参与带量采购，平均降幅76.69%，最高降幅94.28%。

　　62家医用耗材企业参加

　　历时3小时公开角逐带量采购

　　8时30分，来自全国的62家企业代表陆续进场，现场工作人员持金属探测仪对各企业代表进行检查，防止携带手机等通信工具进场。为保障联合带量采购透明公开，当天会场全程启用多角度实时视频监控。

　　“带量采购是由政府组织各级医院填报需求量，并作为买单方与企业换取巨幅降价，目的是在保障药品或耗材品种质量和供应前提下，降低其价格，切实减轻患者负担。”市医保局相关负责人介绍，此次集中带量采购(以下简称集采)涉及留置针贴、无针输液接头以及预充式导管冲洗器。吸引众多企业参与，既有来自北上广地区的大企业，也有省内其他地市的优质企业。其中，国产组企业占比较大，但也不乏进口组企业。

　　大会开始后，各企业代表按照竞价产品类别，将密封好的报价信息表分别投入透明的唱票箱中。而后，工作人员统一对箱内的报价信息数据进行公示、比价、汇总、复核等环节，并邀请省医保系统的5位专家全程把关。对未按要求填写报价信息的企业，大会将相关信息呈报专家组研判，裁定不合规的报价信息，现场公示其信息并取消企业的竞价机会。

　　当天上午，在历时3小时后，三类医用耗材全部竞价成功，现场公示结果，相关信息同时在省公共资源交易中心官网公布。待公示期结束，相关医用耗材将正式进入集采环节。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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