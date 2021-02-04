“出彩河南人”2021最美应急先锋候选人及候选集体名单出炉 洛阳3个个人、2个集体入选

31日，记者从“出彩河南人”2021最美应急先锋宣传推介活动组委会获悉，2021最美应急先锋候选人及候选集体名单出炉，我市3个个人、两个集体入选。

31日，记者从“出彩河南人”2021最美应急先锋宣传推介活动组委会获悉，2021最美应急先锋候选人及候选集体名单出炉，我市3个个人、2个集体入选。

3个个人是万基控股集团副总经理、云顶煤业党委书记陈平；汝阳县应急管理局党委书记、局长张建峰；洛阳市洛龙区李楼镇人民政府镇应急和安全生产办公室主任张向涛。2个集体分别是孟津县民兵运输连和栾川县综合应急救援大队。

您可扫描下方二维码选出您心目中的“出彩河南人”2021最美应急先锋，投票从5月31日8时开始，6月4日8时截止。

(洛报融媒记者 贾臻)