洛阳市民政局：补领结婚证，原登记机关或户口所在地均可申请

近日，刘先生通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询补办结婚证的问题，5月31日，记者从洛阳市民政局了解到，当事人结婚证遗失，可到原办理结婚登记的机关或一方当事人户口所在地的婚姻登记机关申请补领。

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近日，刘先生通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询补办结婚证的问题，5月31日，记者从洛阳市民政局了解到，当事人结婚证遗失，可到原办理结婚登记的机关或一方当事人户口所在地的婚姻登记机关申请补领。

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刘先生表示，他和妻子当时办理结婚登记是在三门峡，后来搬家到洛阳，发现结婚证丢失了，他们的户籍现在在洛龙区，需要到哪里补办结婚证？该如何补办？

所跑单位

洛阳市民政局

跑腿经历

昨天，记者带着刘先生的问题，采访了市民政局社会事务科工作人员。

该工作人员表示，根据民政部印发的《婚姻登记工作规范》第七章《补领婚姻登记证》中规定，当事人结婚证遗失，可到原办理结婚登记的机关或一方当事人户口所在县、区的婚姻登记机关申请补领。

也就是说，刘先生和妻子可持身份证、户口簿、3张2寸双方近期半身免冠合影照片，共同到三门峡原办理结婚登记的机关或洛龙区婚姻登记处申请补领结婚证，并填写《申请补领婚姻登记证声明书》。婚姻登记机关对结婚登记档案进行查证后，确认属实的，可补发结婚证。

如果刘先生和妻子到三门峡原办理机关申请补领结婚证，可由原办理结婚登记的机关直接查证其结婚登记档案；若是到洛龙区婚姻登记处申请补领结婚证，刘先生和妻子则需要自行到结婚登记档案保管部门取得结婚登记档案证明材料，提供给洛龙区婚姻登记处。

如果刘先生和妻子因故不能到婚姻登记处申请补领婚姻登记证，有档案可查且档案信息与身份信息一致的，可委托他人办理。委托办理时应当提交当事人户口簿、身份证和经公证机关公证的授权委托书。委托书应当写明当事人姓名、身份证件号码、办理婚姻登记的时间及承办机关、目前的婚姻状况、委托事由、受委托人的姓名和身份证件号码。受委托人应当同时提交本人的身份证件。

当事人结婚登记档案查找不到的，当事人应当提供充分证据证明婚姻关系，婚姻登记机关经过严格审查，确认当事人存在婚姻关系的，可以为其补领结婚证。

跑腿结果

刘先生表示，对补领结婚证的相关政策已经了解，对市民政局的解答表示满意，感谢洛报融媒的帮忙。(洛报融媒记者 仝景菁)