洛阳市图书馆举办“童心向党 快乐成长”少儿红色主题书展

为迎接党的百年华诞，庆祝“六一”儿童节，近日，洛阳市图书馆在一楼大厅举办“童心向党 快乐成长”少儿红色主题书展，激发广大少儿读者知党、爱党的热情，弘扬革命光荣传统，传承中华民族自强不息的民族精神。

为迎接党的百年华诞，庆祝“六一”儿童节，近日，洛阳市图书馆在一楼大厅举办“童心向党 快乐成长”少儿红色主题书展，激发广大少儿读者知党、爱党的热情，弘扬革命光荣传统，传承中华民族自强不息的民族精神。 为迎接党的百年华诞，庆祝“六一”儿童节，近日，洛阳市图书馆在一楼大厅举办“童心向党 快乐成长”少儿红色主题书展，激发广大少儿读者知党、爱党的热情，弘扬革命光荣传统，传承中华民族自强不息的民族精神。 本次书展遴选出少儿经典红色读物、红色绘本等优秀图书300余册，包括《小英雄雨来》《小英雄王二小》《鸡毛信》《闪闪的红星》等红色经典著作。本次书展旨在让广大青少年从书中回顾百年党史历程，树立奋发图强为中华之崛起而读书的伟大志向，做到不忘历史、不忘初心，知史爱党、知史爱国。 本次书展持续至6月2日。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 文/图)