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杜绝强制诱导消费！洛阳召开美容美发行业诚信经营行政指导会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.31 17:59

　　5月31日下午，洛阳市市场监管局召开全市美容美发行业诚信经营行政指导会议，规范经营者行为，落实经营者主体责任，增强经营者自律意识，保护消费者合法权益。

　　15家洛阳市场的美容美发行业企业代表参加。会议通报了今年以来全市美容美发行业投诉、举报的受理情况及存在的主要问题，并向上述15家企业通报了相关情况。

　　2020年截至目前，洛阳市市场监管局12315指挥中心共接收涉及美容美发投诉举报2593起，占投诉举报总量的3.9%，其中投诉2469起，主要涉及的问题有：

　　虚假宣传，商家诱导消费者进店后，在未征求消费者同意为其提供相关服务并收取高额服务费；

　　承诺不兑现，未履行事先约定提供商品或服务约定，拒绝给消费者退钱或扣除消费者高额违约金；

　   消费者办理会员卡后，商家拒绝提供服务或通过充值、加价、附加其他不合理条件等方式强制消费，或利用不公平格式条款多方限制消费者的权利，减轻、逃避自身责任；

　　经营场所发生关门、歇业、易主、变更经营场所时，债权债务不做妥善处理就自行终止服务，消费者办理的预付卡在有效期内无法使用或无法退卡。

　　举报125起，主要涉及问题是商家发布的广告涉嫌虚假宣传、使用产品为三无产品、无照经营等。

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[ 责任编辑：崔利利]
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