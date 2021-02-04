志愿服务进校园 筑牢反诈防护墙

5月31日早上，洛阳市公安局银发志愿服务队的志愿者来到洛龙区定鼎门小学，趁学生们升国旗仪式间隙，为全校师生进行了一次面对面的反诈宣传。

5月31日早上，洛阳市公安局银发志愿服务队的志愿者来到洛龙区定鼎门小学，趁学生们升国旗仪式间隙，为全校师生进行了一次面对面的反诈宣传。

志愿者针对小学生在日常学习生活中易遭遇的电信网络诈骗类型，通过身边案例揭露不法分子的诈骗伎俩、话术，提醒大家不要贪图小便宜，做到“不听、不信、不点击、不转账”，守好自己的“钱袋子”。(洛报融媒记者 申利超 文/图 通讯员 王红)