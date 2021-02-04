洛阳书画院庆祝建党100周年书画展开展

5月31日上午，洛阳书画院庆祝建党100周年书画展在洛阳市图书馆开展。

5月31日上午，洛阳书画院庆祝建党100周年书画展在洛阳市图书馆开展。

此次展览共展出洛阳书画院老中青书画家精心创作的作品百余幅。作品紧扣时代和社会脉搏，着力讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，通过描绘伟大祖国的壮美河山和人民生活的美好愿景，反映中华民族实现伟大复兴的中国梦昂扬奋进的精神面貌，祝福伟大的祖国繁荣昌盛。

洛阳书画院相关负责人表示，通过创作和展览，书画家也从红色精神中汲取奋进力量，为艺术创作注入强劲动力，提升了思想认识，强化了责任担当。洛阳书画院将以此为新的起点，不断攀登艺术新高峰，把更多更美的作品奉献给人民，奉献给时代。

本次书画展将持续至6月6日。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 文/图）