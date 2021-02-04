女子夜里跳河轻生 热心群众及时发现将人救起

天越来越燥热，遇到烦心事儿得学会排遣，近日就有一例“反面教材”——一女子因家庭矛盾一时冲动，夜里跑到洛河边轻生，幸亏散步和夜钓的群众及时发现，将人救起。

天越来越燥热，遇到烦心事儿得学会排遣，近日就有一例“反面教材”——一女子因家庭矛盾一时冲动，夜里跑到洛河边轻生，幸亏散步和夜钓的群众及时发现，将人救起。

5月27日23时20分前后，洛龙公安分局定鼎门派出所民警李明杰接到一起群众报警称，在牡丹桥南，有一名女子跳河轻生。他与同事到达现场，只见轻生女子已被热心群众营救上岸，躺在地上。

“女子的意识清醒，不过身上的衣服湿了，情绪低落，手腕上有某医院的住院手环。”李明杰说，他询问女子的个人信息，对方只说了名字，其他不愿透露。他从现场群众处得知，有人在桥上散步，看到轻生女子在河边徘徊，将鞋脱掉、将手机放在岸边，随即往河里走，桥上的人立即呼喊救人，并往桥下赶。河边恰好有钓鱼的群众，将已经淹到腰部的轻生女子从河里拉了出来。

李明杰通过轻生女子的手机联系到其父亲了解到，该女子在我市一家医院住院，与家人发生矛盾，找借口从医院跑了出来轻生，幸亏被热心群众发现救起。

随后，民警等人利用担架将女子抬上救护车，一起跟着去医院，家属对民警的帮助表示感谢。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 方楚)