男子酒后找代驾 谁知代驾却酒驾……

代驾本身是为服务“喝酒不开车”这条规矩产生的，可有人竟在喝完酒后从事代驾服务。近日，我市查处了首例代驾人员酒驾的交通违法行为。

代驾本身是为服务“喝酒不开车”这条规矩产生的，可有人竟在喝完酒后从事代驾服务。近日，我市查处了首例代驾人员酒驾的交通违法行为。

5月25日晚，高新交巡大队在周山大道和河洛路交叉口进行夜查。当晚21时34分，民警在对一辆越野车例行检查时，发现驾驶员张某是一名代驾人员。令民警没想到的是，经过现场酒精检测，张某每百毫升血液中的酒精含量为21毫克，属于酒后驾驶机动车。

听到这个消息后，坐在车上的车主牛某吃惊之余后怕不已，没想到代驾也酒驾。

张某向民警交代，从24日晚至25日凌晨，他喝了很多酒，25日白天休息一天后，自己觉着酒劲已经下去，没有大碍，便抱着侥幸心理到酒店门口等业务，刚好接到了车主牛某的代驾业务单。他没想到的是，自己体内的酒精并未被代谢完，被交警查个正着。民警依法对他酒后驾驶的交通违法行为作出罚款1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟 文/图)