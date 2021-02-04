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洛龙区市民艺术夜校第二期来了！6大类20门课程任选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.31 17:04

　　一个半小时培养爱好、陶冶情操、强身健体，备受关注的洛龙区市民艺术夜校第二期课程来啦！

　　为满足广大市民的精神文化需求，让更多群众享受到城市夜间的公共文化服务，6月1日至8月31日，洛龙区将在该区文化体育中心举办第二期市民艺术夜校。每周一至周五19：00至20：30，洛阳市文艺领域专业名师将在艺术夜校进行“小班授课”，涵盖美术、音乐、舞蹈、传统文化、生活时尚、体育6大类课程，拟招收学员400名。

　　据悉，根据第一期市民艺术夜校的开办经验，第二期夜校整体延续了首期课程类型，课程周期为三个月，旨在为广大市民朋友带来更系统性的学习内容。同时，本期夜校更加注重融合年轻元素，结合群众意见增设了街舞、吉他、钢琴等系列课程，新开设的五大球类课程也将增加了互动性和趣味性。

　　其中，美术类下设国画、书法、水彩；音乐类下设葫芦丝、吉他、声乐(合唱)、笛子、钢琴、古筝；舞蹈类下设中国舞、健美操；传统文化类下设相声、戏曲；生活时尚类下设瑜伽、街舞；体育类下设羽毛球、篮球、网球、乒乓球、足球等课程。

　　据介绍，市民艺术夜校第二期为期三个月。大家可通过“精彩洛龙”或“洛龙区文体中心”公众号，点击菜单栏“夜校报名”或后台发送“夜校”，获取报名方式及课表。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 谢芳）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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