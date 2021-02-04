工行“萌娃卡”定格童年美好时光

六一儿童节来临之际，想给孩子准备一样特别的礼物吗？工商银行洛阳分行推出“缤纷童年 环游乐园”儿童节主题活动，送孩子一张萌娃定制卡，可以把小朋友的照片印在卡上，满足随时随地晒娃的心愿，用这特别的礼物，记录孩子每一次成长，积累每一份关爱。

六一儿童节来临之际，想给孩子准备一样特别的礼物吗？工商银行洛阳分行推出“缤纷童年 环游乐园”儿童节主题活动，送孩子一张萌娃定制卡，可以把小朋友的照片印在卡上，满足随时随地晒娃的心愿，用这特别的礼物，记录孩子每一次成长，积累每一份关爱。个性化的卡面、限时办卡八八折优惠、限时启卡送积分、专属存款产品、精选保险产品、家长直播讲堂、购黄金立减优惠等活动，吸引不少家长带着孩子前来办理。更多活动，您还可扫二维码了解详情。

活动一：限时办卡享八八折优惠

今年宝贝成长卡主题活动全面升级，优惠多多：在卡面设计上，成长小宇宙、萌娃卡、梦想大爆发等多款全新的主题卡面随心选择；而且，6月2日前，办理拥有触感温变logo的萌娃卡珍藏版，还可享八八折优惠，原价100元，优惠价88元即可。

活动二：限时启卡送积分

9月30日前，18岁以下持卡人启用宝贝成长卡、萌娃定制卡，即赠送20000奖励积分，最高可抵扣30元。总名额30万人次，同一持卡客户只赠送一次，先到先得哦。

积分还可兑换全国7地15家乐园门票，包括北京欢乐谷、广州长隆欢乐世界、成都大熊猫繁育研究基地等多个著名主题乐园，带领孩子体验不同的欢乐世界。

活动三：专属存款产品

孩子过年压岁钱、平时的零花钱怎么打理？不少家长会选择为孩子办理专属存款，从小培养孩子的财商。持工银宝贝成长卡和萌娃定制卡的客户为孩子办理工银压岁金、家庭梦想金等专属存款产品，利率最高可达央行基准利率1.4倍，而且，柜面、网银、手机银行宝贝成长专区、自助终端均可购买。

活动四：精选保险产品

为呵护儿童健康成长，工行推出精选保险产品。针对宝萌客群推出年金险+万能险、重大疾病保险、教育年金保险，以及针对监护人客群推出重疾险+健康险、养老年金保险等产品。

活动五：家长直播讲堂

围绕孩子教育，工行专门邀请儿童教育专家为家长进行直播讲课，分享育儿心得。6月7日第一期《青春的早期应对》、6月21日第二期《孩子成长密码——家庭因素与人格发展》，届时您可关注直播讲堂。

活动六：购黄金立减优惠

针对孩子们的贵金属产品，活动期间，柜面购买“故宫福包之福运有余”“年年有余有福气套装”每件立减10元，黄金积存购买费率可享0.5%手续费豁免。

心动不如行动哦！还没办卡的小伙伴们赶紧行动起来吧，扫下方二维码即可在线申请办理哦！(张梦豪)