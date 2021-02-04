建设银行洛阳分行：传承红色基因 助力乡村振兴

5月下旬的伊川县吕店镇王村，坡地里的麦穗金黄，谷苗茁壮，沟域里的特色农业发展势头喜人。由中国建设银行洛阳分行捐赠的空调、篮球场、滴灌器、储水罐、排污管网，以及该行惠农金融政策、益农网、善融商城等，也都在村里派上了大用场。

吕店镇王村种植的红谷源富硒谷子喜获丰收(资料图片)

5月下旬的伊川县吕店镇王村，坡地里的麦穗金黄，谷苗茁壮，沟域里的特色农业发展势头喜人。由中国建设银行洛阳分行捐赠的空调、篮球场、滴灌器、储水罐、排污管网，以及该行惠农金融政策、益农网、善融商城等，也都在村里派上了大用场。

王村是革命先烈张思贤的故乡。1945年，他为解放新中国献出了年轻的生命。在党的领导下，该村群众接续奋斗。

2020年，建设银行洛阳分行按照洛阳市委、市政府脱贫攻坚统一部署，给予帮扶对象王村全方位支持，让昔日落后乡村大踏步迈向全面小康，村民吃穿不愁，儿童有学上，大病有救助，住房有保障。

扩大农村普惠金融改革试点 加大信贷支持力度

问渠那得清如许，为有源头活水来。在助力乡村振兴方面，建设银行洛阳分行按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，抓实抓细各项重点任务，引导广大党员干部深刻汲取历史经验，全面掌握实践要求，努力学出绝对忠诚，学出信仰信念，学出辩证思维，学出为民情怀，学出忧患意识，学出昂扬斗志，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

脱贫攻坚，建设农村普惠金融体系正是发展普惠金融的重点，也是难点所在。建行洛阳分行坚信“开展普惠金融改革创新是帮助贫困人群脱贫增收的关键举措，是以金融推进乡村振兴战略的逻辑起点”。近年来，该行不断加大对涉农企业信贷支持力度，在开办好传统信贷业务，全方位提升金融服务水平的基础上，不断加大县域企业信贷投放力度，助力县域经济发展，服务乡村振兴。2020年，该行普惠型涉农贷款余额超过13亿元。在创新模式方面，建行洛阳分行加强与当地政府部门、扶贫基金、扶贫基地等的合作，联合政府部门、龙头企业、电商园区，开展“园区+龙头企业+合作社”电商精准扶贫项目的推广，为稳定脱贫奔小康和乡村振兴战略实施提供了有力支撑。今年4月，该分行获得总行“2020年度扶贫工作突出贡献集体奖”。

壮大新型农业经营主体 提高农业质量效益

建行洛阳分行围绕帮扶对象——伊川县吕店镇王村优质春谷、桑叶种植和养殖业等传统农业优势，引导和鼓励贫困户发展特色产业，先后协助成立了伊川县红谷源种植农民专业合作社、伊川甜蜜之源农业开发有限公司，搭建“品牌小米经济作物、养殖种植”全方位产业扶贫平台，注册了“红谷源”商标。2018年，助力红谷源种植农民专业合作社参加在上海举办的“河南洛阳第六届名特优农产品展销周”。2016年至2020年，连续五年发起“爱心米，建行情”社会公益活动，组织爱心企业、广大市民、行内员工等开展义买活动。

随着农民种植春谷积极性的提高和销售渠道的逐步打开，建行洛阳分行及时提出了“扩大规模，打造‘绿色环保、无公害’名优品牌”的经营思路，协助红谷源合作社与周边三个村签订了2800亩土地托管协议。该合作社获得了无公害认证及农业部地理标志农产品、河南省电子商务企业、洛阳市市级示范合作社等资质和荣誉，为农民脱贫致富打开了广阔的前景。为了确保最困难家庭每年都有稳定的增收，该行积极协调扶贫办和供电公司等单位，建设了占地11亩的2万瓦村庄光伏项目，目前已并网发电产生效益。立足王村甜蜜之源农业开发公司，建成草莓、葡萄、蔬菜等采摘大棚2.5万平方米，大力发展观光农业和高附加值农业项目。该企业带动贫困户34户，提供45个就业岗位，每人平均年工资在1.8万元以上。除此之外，建行洛阳分行还为该村经济林抗旱灌溉项目捐赠资金11万元，购买70立方米储水罐2个，修建管网近3000米，用于村里近500亩花椒的抗旱灌溉。收购春谷50万斤用于小米加工，通过抖音直播、淘宝网店、益农网、建行善融商城、建行员工爱心认购、税务局消费扶贫产品采购等多种方式开展小米销售，共计帮助村内200余户农户销售小米20万斤，销售额100万元左右。

2020年，该行积极利用金融优惠政策应对新冠疫情影响，利用村互助会为村内农户发放互助金34笔34万元，村金融服务部推荐上报发放村贫困户贷款7笔16万元，推荐边缘户1户贷款1万元。

建行洛阳分行为群众办实事，助力农村经济蓬勃发展

牢记初心使命 精准实施金融扶贫

学习党史，从党百折不挠的奋斗历程中汲取力量和智慧，从全心全意为人民服务的宗旨中感悟初心力量。为完成中央、省、市级的脱贫攻坚部署，建行洛阳分行始终坚持把决战决胜脱贫攻坚作为政治任务统筹布局，始终坚持把金融扶贫工作作为该行的重要工作，牢牢抓在手上、扛在肩上。

建行洛阳分行党委书记、党委副书记等行领导多次深入帮扶村和贫困家庭嘘寒问暖，听取村干部工作汇报，与贫困户交心谈心；走到田间地头开展调查研究，对致贫原因、存在问题进行分析，研究解决方案，制订脱贫工作计划；采取“党支部+贫因户”模式，实行“一对一”结对帮扶，组织12个党支部成立帮扶攻坚小组，与驻村工作队、村“三委”干部结对分包帮扶，每月一次走进农户家中，开展“金融知识下乡村”、“金融知识宣传月”、“金融知识万里行”、“九个一”大走访、脱贫攻坚“暖冬活动”等；强化党的组织生活，每季度开展一次“主题党日+”活动，组织村党员干部认真学习贯彻党的十九大精神，学党章、讲党课、戴党徽、交党费、重宣誓，唤起党员初心，从而定制度、立规矩，使村干部的精神振作起来，心往一处想，劲往一处使，齐心协力担当作为，打造一支讲政治、守纪律、作风硬、能力强的农村班子队伍。除此之外，分行党委坚决执行总分行党委工作部署，按照“六个精准”的要求，因地施策做好帮扶工作。

学党史办实事 用金融力量助推乡村振兴

今年是建党100周年。建行洛阳分行在全行开展“百年党史晨会天天读”党员学习活动，要求全辖各支行党支部、机关各部门党支部及全体党员利用晨会(例会)时间进行党史集中学习。

切实践行“学党史、悟思想、办实事、开新局”的指导思想，履职尽责、担当作为，以高质量党建推动本行金融扶贫业务高质量发展。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强基层党组织带头人队伍建设，该行又举办了2021年第一期新任党支部书记党建培训班，来自各支部的新任党支部书记参加了培训。行领导要求新任党支部书记加强学习，增强党性观念，画好支行党建与业务发展的同心圆，尽快使自己成为一名合格的党支部书记，把所在支部打造成先进有亮点的党支部，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用，用实际行动和实践成果庆祝党的百年华诞！

脱贫只是迈向幸福生活的第一步，让贫困群众稳定脱贫，必须围绕产业后续发展、培养带头人、壮大集体经济等方面持续发力，大力推进乡村振兴。建行洛阳分行正在深入学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，结合党史学习教育，进一步明确目标任务、提升思路举措，不断在治水兴水、发展特色产业、保障粮食安全等方面取得新突破，把总书记的期望嘱托转化为干事创业的昂扬斗志，积极推动党史学习教育走深走实，以优异成绩迎接建党100周年。（赵彩艺 王社普 陈文杰 文/图）