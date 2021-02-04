洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

有声《条例》我领学 ⒁丨《中国共产党统一战线工作条例》第十一章 党外代表人士队伍建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2021.05.31 15:36

　　为庆祝中国共产党成立100周年，推动新时代洛阳统一战线工作高质量开展，自5月18日至6月17日，中共洛阳市委统战部将在全市范围内开展为期一个月的《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)新媒体宣传月活动。多样化学习《条例》内容，真正做到内化于心、外践于行。

　　以音频为媒，随时随地传播统战之声。为便于全市广大党员干部、统战成员和各界群众更好地学习贯彻《条例》，市委统战部录制《条例》音频版，供大家学习使用。

【点击聆听有声《条例》】

　　《条例》的学习对于全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益具有重要的影响作用，应充分学习和掌握，提高自身的思想道德素养。

　　本次《条例》活动的宣传形式新型化、学习方式多样化，期待在耳濡目染中把大家紧紧团结在一起，共同画出最大最美“同心圆”！
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·医生：男性也要关注乳房健康
  • ·为何今年的血常规指标如此异常
  • ·出现持续或剧烈腹痛，及时就诊别耽搁
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 央视特别节目《今日中国》《这就是中...
  • 本周洛阳以多云天气为主 部分地区将出...
  • 重渡村里掌勺人（同心奔小康）
  • 迎来建党百年 洛阳交出战贫出彩答卷 ...
  • 高招帮帮团：考生不能穿含金属的衣服...
  • 新安县坚持“引进来”“走出去” 奋力...
  • 国家卫健委：5月30日新增确诊病例27例...
  • 澄清正名暖人心（践四力 写担当）
  • 从小听党话跟党走 让红领巾更加鲜艳
  • 建设银行洛阳分行：传承红色基因 助力...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    2021年洛阳市全民健身...
    洛城进入“高烤”模式 ...
    鳔池小镇的新生活【组图】
    洛阳全民健身月轮滑赛...
    精彩热帖

    童心向党 欢庆六一

    黄河岸边是我家

    晨光飞鸟

    黄河湿地好风光
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605