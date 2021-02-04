“出彩太学生”之东汉梁鸿

暑热渐盛，高考逼近。考上一所心仪的大学，成为一名术业有专攻的优秀大学生，是所有考生的心愿。

编者按：暑热渐盛，高考逼近。考上一所心仪的大学，成为一名术业有专攻的优秀大学生，是所有考生的心愿。近日，我市3名大学生申轶群、刘卓、刘铎，或援疆支教，或逆境奋进，或创新创业，荣登“出彩河南人”第四届最美大学生候选人榜单。

江山代有才人出。古代的洛阳“大学生”中也不乏出彩之人。今起，咱挑几个说一说。

太学是中国古代的中央大学。洛阳太学自汉至北朝，数百年间人才济济、名士辈出。它在古代教育界的名气和地位，堪比今日的北大、清华。

优秀太学生很多，东汉的梁鸿算一个。

洛阳匾额博物馆藏康熙年间《鸿案眉齐》匾

其他太学生名垂青史，或因著书立说，影响深远；或因安邦定国，功绩卓越。梁鸿比较特别。他既无经典著作传世，又没有当官从政，其出彩事迹，一是毕业养猪，二是把丑妻当宝。成语“举案齐眉”便与他有关。

毕业养猪

据《后汉书》等古籍记载，梁鸿是扶风平陵(今陕西咸阳)人。

王莽篡汉执政时期，梁鸿的父亲当过城门校尉，后来老死北方。梁鸿当时年纪还小，乱世失亲，孤苦无依，但他天资聪颖、品学兼优，后来被“保送”进了太学。

梁鸿大概生活在汉光武帝刘秀(东汉开国皇帝)至汉和帝刘肇(东汉第四任皇帝)在位时期。

刘秀把王莽赶下了台，建立东汉，定都洛阳，在洛阳创办太学，校址位于城东南(今汉魏洛阳故城一带)。可以推断，梁鸿是在洛阳上的太学。

洛阳太学规模宏大，皇帝亲自选聘名师教学，为朝廷培养后备干部。太学生学成之后，一般会入朝当官。梁鸿淡泊名利，毕业之后，去上林苑放猪了。

一次，梁鸿失手导致着火，烧着了别人的房屋。他主动把猪给人家作为补偿。那家人觉得赔猪还不够，他就自愿为其打工抵债。

他在那家帮佣，任劳任怨，毫不懈怠。久而久之，邻居觉得梁鸿不寻常，责怪那家人欺负老实人，把梁鸿猛夸了一番。那家人这才对梁鸿另眼相看，还想把猪都还给他。他没有接受，辞工回了老家。