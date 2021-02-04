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重渡村里掌勺人（同心奔小康）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.31 08:49

重渡村里，有这样一群掌勺人

　　板栗红烧肉、浇汁豆腐、茶树菇炖五花肉、核桃仁拌木耳，这是贾鹏飞做的四道菜，道道可口。

　　贾鹏飞是栾川县重渡沟管委会重渡村人，家里经营着一家农家宾馆，他既是老板，也是厨师。

　　29日，“舌尖上的栾川”重渡沟第五届乡村美食节在重渡沟风景区开幕。当天，景区举行美食大比拼活动，贾鹏飞报了名。他使出了看家本领，把四道菜做得色香味俱全，赢得大家好评。

　　贾鹏飞今年37岁，是个地地道道的农民。近年，栾川县乡村旅游发展迅速，他家又在重渡沟风景区内，可谓近水楼台。于是，他把自己的农家宾馆经营得红红火火，腰包鼓了又鼓。

　　“以前，村民经营农家宾馆，大多是从外地聘请厨师，每月光支付工资就要数千元。”贾鹏飞说，后来，他自己学习了烹饪技术，回家掌了勺，省下不少开支。

　　重渡村有1600余口人，村里依靠乡村旅游，发展农家宾馆400多家。近年，重渡村把培养本地厨师作为农家宾馆产业发展的重要抓手，每年组织农家宾馆经营者进行厨师等级培训，使大家的烹饪水平大大提高，赢得游客青睐。

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[ 责任编辑：崔利利]
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