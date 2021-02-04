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从小听党话跟党走 让红领巾更加鲜艳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.31 08:45

　　在“六一”国际儿童节即将到来之际，29日，庆祝中国共产党成立100周年“红领巾心向党”主题队日活动暨洛阳市“红领巾奖章”三星章颁发仪式举行，充分展示广大少先队员热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱家乡的良好精神风貌，引导少先队员从小听党话、跟党走，让红领巾更加鲜艳。

　　市委副书记赵会生出席活动并为少先队员代表颁发奖章。赵会生在致辞时向全市少先队员和少年儿童致以节日祝福，向为少年儿童健康成长辛勤耕耘的少先队辅导员和少年儿童工作者致以崇高敬意。希望广大少先队员牢记习近平总书记教导，通过党史学习教育，坚定信念、奋发向上，刻苦学习、勇于创新，磨炼意志、强健体魄，热爱党、热爱祖国、热爱人民，立大志、明大德、成大才、担大任，争做合格的社会主义建设者和接班人。广大少先队辅导员和少年儿童工作者要肩负起立德树人重任，聚焦增强少先队员光荣感，不断推进少先队组织创新和工作创新。各级党委和政府要高度重视少先队工作，关爱少年儿童，加大政策支持保障，为少年儿童茁壮成长创造良好环境。共青团组织要切实履行好全团带队的政治责任，让红色基因代代相传。

　　活动中，少先队员们以舞蹈、演讲、舞台剧、戏曲等丰富多彩的文艺形式，庆祝“六一”国际儿童节，喜迎党的百年华诞。活动还对全市获得“红领巾奖章”三星章荣誉的2000名少先队员进行表彰，并为8个2021年洛阳市少先队名师工作室授牌。

　　副市长贺敏参加活动。（记者 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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