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澄清正名暖人心（践四力 写担当）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.31 08:48

　　“作为一名党员干部，流汗不怕，怕的是流泪；辛苦不怕，怕的是心苦。”27日下午，在全市激励保护党员干部担当作为工作推进会上，伊滨区诸葛镇镇长徐朝阳说出了自己的心里话。

　　徐朝阳的心声吐露，事出有因。

　　2020年7月9日，时任伊滨区诸葛镇副镇长的徐朝阳从酷热的征迁现场回到办公室，还没顾上喝口水，手机就响了。

　　“领导说，群众匿名举报我在征迁安置过程中使用粗暴手段非法拘禁村民、强拆村民房屋。”徐朝阳说，“得知这一消息后，惊愕、愤怒、委屈瞬时涌上心头，如鲠在喉，连喝水的心情也没了。”

　　自2000年参加工作以来，徐朝阳一直奋战在伊滨区开发建设阵地上，先后负责市委党校、华耀城、薰衣草庄园、西韩立交等重大建设项目的征迁安置工作，还获得了“新城建设先进个人”“洛阳市五一劳动奖章”等荣誉。

　　徐朝阳坚信清者自清，但还是出现了情绪上的低落。“那一刻，我觉得成绩全被否定，甚至萌生了‘干得多，错得多’的想法。”徐朝阳说，他的工作积极性因此受到很大挫伤，心里像放了一块冰，凉透了。

　　一边是举报，一边是“喊冤”。伊滨区纪工委的决定是：启动调查，让事实说话。

　　走访、询问、座谈……经过两个月的调查核实，伊滨区纪工委得出结论：举报不实。

　　结论一出，真相大白。伊滨区纪工委旗帜鲜明地为徐朝阳撑腰壮胆，首先向其本人送达了书面澄清函，然后在诸葛镇召开相关会议，宣布调查结论，公开为其澄清正名，同时向伊滨区群众工作部反馈澄清结论，建议对徐朝阳同志正常使用。

　　“澄清正名，犹如一股暖流，让我心情舒畅、腰杆挺直，从前那股干劲、闯劲又回来了。”徐朝阳说，他冰封的心，被彻底融化了。

　　本月初，徐朝阳被提拔为诸葛镇镇长。（记者 郭飞飞 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：崔利利]
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