在脱贫攻坚期，市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，始终把打赢脱贫攻坚战作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动和现实检验，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，攻克了一个又一个贫中之贫、坚中之坚，力度之大、规模之广、影响之深，前所未有，交出了一份壮丽的时代答卷，在脱贫攻坚伟大史诗中书写了绚丽的洛阳华章。

在脱贫攻坚期，市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，始终把打赢脱贫攻坚战作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动和现实检验，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，攻克了一个又一个贫中之贫、坚中之坚，力度之大、规模之广、影响之深，前所未有，交出了一份壮丽的时代答卷，在脱贫攻坚伟大史诗中书写了绚丽的洛阳华章。

●脱贫成色足

洛阳脱贫攻坚战取得全面胜利，6个贫困县全部脱贫摘帽，728个贫困村退出贫困序列，49.9万贫困人口全部脱贫，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，与全国全省同步实现全面小康。

●责任扛上肩

坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，举全市之力向贫困宣战，成立脱贫攻坚14个重大专项指挥部，安排定点帮扶单位1396个，选派第一书记2606人驻村帮扶，与群众并肩作战。

●真金白银投

优先保障脱贫攻坚资金投入，确保投入力度与脱贫任务相适应，累计投入财政专项扶贫资金67.8亿元，统筹整合财政涉农资金102.4亿元，全力打赢脱贫攻坚战。

●根基更牢固

坚持以作风攻坚促脱贫攻坚，持续深化“一转三推进”，组织5万余名党员干部扎实开展“九个一”大走访活动，及时为群众纾难解困，将党的温暖送到千家万户。经过脱贫攻坚大战洗礼，老百姓对党更亲了，党群干群关系更加密切了，党的执政根基更加牢固。

●鼓起钱袋子

全市累计实施产业扶贫项目5220个，打造53个沟域生态经济示范带，实现“村村有扶贫产业，户户有致富项目，人人有脱贫门路”。所有脱贫村集体经济收入均超过5万元。创新“5+”消费扶贫模式，实施扶贫产品“五进”行动，让贫困地区农产品卖上好价钱。

●实现安居梦

易地扶贫搬迁贫困群众60078人，全面实施产业扶贫“五个一”、公共服务“五个有”、美好生活“五个新”专项行动，确保“搬得出、稳得住、逐步能致富”。实施“四类重点对象”危房改造31664户，农村危房动态清零。

●保障更有力

脱贫地区社会事业长足进步，义务教育阶段学生净入学率100%，资助政策实现全覆盖；贫困群众城乡居民基本医疗保险、大病集中救治率100%，合规医疗费用报销比例稳定在90%左右；实施农村安全饮水巩固提升工程4644处，饮水安全全面达标；推进低保政策提标扩面，实现“应保尽保、应兜尽兜”。

●生活更美好

脱贫地区基础设施建设突飞猛进，所有贫困村实现通村道路硬化、通村客车班线营运、通邮政，农村户户通电、村村通动力电，20户以上自然村光纤接入和4G网络全覆盖。(记者 白云飞 通讯员 刘慧超)