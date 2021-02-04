牙移植术等常见手术项目今起价格微幅下调

昨日，记者从市医疗保障局获悉，从今日起，我市执行2021年最新调整的全市公立医疗机构医疗服务项目价格。

昨日，记者从市医疗保障局获悉，从今日起，我市执行2021年最新调整的全市公立医疗机构医疗服务项目价格。其中，体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格微幅上调，多项手术项目价格微幅下调。

市医疗保障局相关负责人介绍，此次共对293个医疗服务项目价格进行了调整，包括179个市级医疗服务项目价格和114个县级医疗服务项目价格，乡级医疗服务项目价格参照县级价格下浮10%予以执行。

记者注意到，在179个市级医疗服务项目价格中，1升178降。升的项目是Ⅰ级护理项目，费用从每日14元调整至每日15元。其他178个医疗服务项目为常见手术项目，如经皮穿刺心室造影术、脊髓血管畸形栓塞术、经皮穿刺肺癌(肺大泡硬化)治疗术、支气管内麻醉、甲状腺细胞移植术、近视性放射状角膜切开术、白内障截囊吸取术、牙移植术、牙外科正畸术、面瘫畸形矫正术等均为微幅下降。县级医疗服务价格同样属于微调。

市医疗保障局相关负责人说，此次调整医疗服务项目价格幅度不大，主要是调整优化医疗费用结构，理顺医疗服务比价关系，从整体来看，做到重视医疗服务价值，又实现群众总体负担不增加。(记者 王博东 通讯员 黄从魁)

附：

2021年最新调整的洛阳市公立医疗机构医疗服务项目价格