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【河洛党史故事】李马群疾恶如仇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.31 08:43

　　李马群，1904年出生在偃师大口镇肖村的一个贫寒人家。

　　饱受苦难的李马群天资聪颖，从小酷爱戏剧，青年时就在当地颇有名气。

　　在抗日战争时期，肖村曾是中共偃师县委和抗日民主县政府所在地。李马群在这样的环境下，受到党的教育和革命的影响，思想进步很快，1937年加入中国共产党。

　　入党后，他以戏剧形式，歌颂民族英雄，激励群众奋起抗战。在偃师党组织因叛徒出卖遭受严重破坏的时候，他巧妙隐蔽，继续履行党员义务。

　　1944年，八路军豫西抗日独立支队到达偃师。李马群对支队分配的工作认真负责，他经常工作到深夜，熬通宵也是常有的事儿。

　　李马群在群众中备受爱戴，不过肖村的恶霸地主李留顺对他恨之入骨。原来，李留顺的儿子李木久因欺压乡民被当地抗日民主政府抓了起来，李留顺请求李马群给儿子说情。疾恶如仇的李马群非但没有为李木久说好话，还到抗日民主政府揭发他们父子的恶行。最终，李木久被抗日民主政府处决。

　　八路军豫西抗日独立支队离开后，由于李留顺的告发，在1946年6月的一天，国民党当地保安团将李马群同志逮捕，逼他认罪。李马群立场坚定、宁死不屈。1946年12月31日夜，敌人将李马群残忍杀害。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：崔利利]
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